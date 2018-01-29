SABANCI HOLDİNG, ENERJİSA ŞİRKETİNİ HALKA AÇILIYOR
Sabancı Holding ve Alman enerji devi E.ON'un yüzde 50'şer hisse sahibi olduğu Enerjisa, bünyesindeki dağıtım ve satış birimlerinin yüzde 20'si, halka arz edilecek.
Sabancı Holding ve Alman enerji devi E.ON'un yüzde 50'şer hisse sahibi olduğu Enerjisa Enerji AŞ'nin bünyesindeki dağıtım ve satış birimlerinin yüzde 20'si, bir lotu (1 lira nominal) 6,25 - 7,50 liradan halka arz edilecek.
ŞİRKETİN YÜZDE 18'İ HALKA ARZ EDİLECEK
Sabancı Holding Üst Yöneticisi ve Enerjisa Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Göçmen, Enerjisa Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Keith Plowman, Enerjisa Üst Yöneticisi Kıvanç Zaimler ve Ak Yatırım Genel Müdürü Mert Erdoğmuş'un katılımıyla Enerjisa'nın halka arzına ilişkin basın toplantısı düzenlendi.
Burada verilen bilgilere göre, Sabancı Holding ve Alman enerji devi E.ON'un yüzde 50'şer hisse sahibi olduğu Enerjisa Enerji AŞ'nin bünyesindeki dağıtım ve satış birimlerinin yüzde 20 hissesi AK Yatırım'ın konsorsiyum liderliğinde halka arz edilecek.
Halka arz edilecek büyüklük şirketin yüzde 18'i olarak planlanırken, ek satış opsiyonuyla yüzde 20'ye çıkılabilecek.
8 ŞUBAT'TA BORSADA İŞLEM GÖRMEYE BAŞLAYACAK
Halka arzda 1 lot (1 lira nominal) değerli payın fiyatı 6,25-7,50 lira olarak belirlenirken, talepler 1-2 Şubat'ta toplanacak. Enerjisa, 8 Şubat'ta borsada işlem görmeye başlayacak.
Hisse başına belirlenen fiyat aralığı Enerjisa'nın 7,4-8,4 milyar lira arasında büyüklüğe sahip bir şirket olduğunu gösteriyor.
Bu halka arz ile Enerjisa, Türkiye'nin halka arz edilen en yüksek piyasa değerli enerji şirketi ünvanına kavuşacak.
Halka arzda tahsilat grupları, yurt içi bireysel yatırımcılar için yüzde 5, yurt içi kurumsal yatırımcılar için yüzde 10 ve yurt dışı yerleşik kurumsal yatırımcılar için yüzde 85 olarak belirlendi.
Kaynak: haberinburada
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