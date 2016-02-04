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SABANCI AİLESİ'NDEN İSMAİL AKKOL AÇIKLAMASI


SABANCI AİLESİ'NDEN İSMAİL AKKOL AÇIKLAMASI
Tarih : 04 Şubat 2016, 15:53
Puan Ver : Sabancı Ailesi'nden İsmail Akkol Açıklaması(8/10)5


Açıklamada, "Merhum Özdemir Sabancı, Haluk Görgün ve Nilgün Hasefe suikasti sanığının yakalanarak adalete teslim edilmesini sağlayan başta İçişleri Bakanlığımız ve Emniyet Genel Müdürlüğümüz olmak üzere, tüm ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile görevli personele Sabancı Ailesi adına teşekkür ediyoruz."



AKKOL, SİLİVRİ CEZAEVİ'NE KONULDU



DHKP-C terör örgütü üyesi İsmail Akkol tutuklanmasının ardından zırhlı polis aracı ile Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'ndan çıkarıldı.



Akkol, saat 12.30 sıralarında Silivri Cezaevi'ne getirildi. Akkol'un bulunduğu araca yol boyunca sivil ve 'akrep' diye tabir edilen zırhlı polis araçları eşlik etti. Akkol'un cezaevine getirildiği sırada da polis helikopterinin havadan keşif uçuşu yaptığı görüldü








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