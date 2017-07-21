1998'de vefat eden Hacı Sabancı'nın eşi Özcan Sabancı, Sabancı Holding'teki 51.5 milyon adet hissesinin borsada satışı için Merkezi Kayıt Kuruluşu'na başvurdu.

1998'de vefat eden Hacı Sabancı'nın eşi Özcan Sabancı, Sabancı Holding'teki 51.5 milyon adet hissesinin borsada satışı için Merkezi Kayıt Kuruluşu'na (MKK) başvurdu. Sabancı ailesi 24 Mayıs'ta da yaklaşık 100 milyon dolar değerinde hisse satışında bulunmuştu.

SATILACAK HİSSELER YÜZDE 2,5 PAYA DENK GELİYOR

Sabancı Holding hisse satışına ilişkin Merkezi Kayıt Kuruluşu'na (MKK) açıklaması KAP'ta yer aldı. Ödenmiş sermayesi 2.04 milyar lira olan Sabancı Holding'de, satışa konu olacak 51.5 milyon adet hisse, yüzde 2.5 paya tekabül ediyor.

Sabancı Holding hisseleri saat 16.35'te yüzde 5.07 düşüşle 10.86 liradan işlem gördü. Sabancı Holding hisseleri işlem hacminde de üçüncü sırada yer alıyor.

Kaynak: haberinburada