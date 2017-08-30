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ŞABAN DİŞLİ, CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN EKONOMİDEN SORUMLU BAŞDANIŞMANI OLDU


Şaban Dişli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ekonomiden Sorumlu Başdanışmanı Oldu
Tarih : 30 Ağustos 2017, 18:30
Puan Ver : Şaban Dişli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ekonomiden Sorumlu Başdanışmanı Oldu(5/10)1

Ak Parti Sakarya İl Başkanı Fevzi Kılıç, sosyal medya hesabından Ak Parti Sakarya Milletvekili Şaban Dişli'nin, Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ekonomiden sorumlu başdanışmanlığı görevine getirildiğini açıkladı.

"YENİ GÖREVİNDE MUVAFFAKİYETLER DİLİYORUM"

Twitter'dan açıklama yapan Fevzi Kılıç, "Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Ekonomiden Sorumlu Başdanışmanlığına getirilen milletvekilimiz Şaban Dişli'ye başarılar diliyorum. Yeni görevinde muvaffakiyetler diliyorum. Hayırlı olsun" mesajını paylaştı.

DAHA ÖNCE DE BAŞDANIŞMANDI

Şaban Dişli, Erdoğan'ın Başbakanlığı döneminde de başdanışmanlığını yapmıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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