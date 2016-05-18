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sabahları elleri kan içinde uyanıyor

SABAHLARI ELLERİ KAN İÇİNDE UYANIYOR

25 yıl önce geçirdiği bir travma sonucu saçlarını yolmaya başlayan trikotilomani hastası 36 yaşındaki Kelly Lacey çoğu zaman geceleri elleri kan içinde uyanıyor.

Tarih : 18 Mayıs 2016, 16:00
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Trikotilomani hastası Kelly Lacey isimli kadın 25 senedir geceleri saçlarını yoluyor. 36 yaşındaki kadın, çoğu zaman elleri kanlı bir şekilde uyanıyor. Kafasının tepesinde kocaman bir kellik oluşan 3 çocuk sahibi kadın sürekli peruk takmak zorunda kalıyor.



Daily Mail'in haberine göre, doktorlar kadının, çocukluğunda yaşadığı travma sonucu böyle bir alışkanlık geliştirdiğini ve saçını çekme alışkanlığının onu rahatlattığını söylüyor.Saçlarını kökünden yolduğunu söyleyen Kelly "Bazen yolarken uyanıyorum ancak farketmiyorum bile. Otomatik olarak yapıyorum" dedi.



Hastalığından kurtulmak için birçok tedavi deneyen Kelly, hiçbirinde başarılı olamayınca kalıcı peruk için para biriktirmeye başladı. Böylece geceleri kendi saçlarını yolamayacak ve belki de saçları tekrar uzayabilecek.








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