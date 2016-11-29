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sabah uyanınca farkında olmadan yaptığımız hatalar

SABAH UYANINCA FARKINDA OLMADAN YAPTIĞIMIZ HATALAR

Her sabah uyandığımızda belki de farkında olmadan sağlığımızı tehdit eden hatalar yapıyoruz. Bu hatalar gün içinde kendimizi keyifsiz hissetmemize, daha yorgun olmamıza ve geceleri daha zor uyumamıza sebep oluyor.

Tarih : 29 Kasım 2016, 10:03
Puan Ver : Sabah Uyanınca Farkında Olmadan Yaptığımız Hatalar(5/10)5


Her sabah uyandığımızda belki de farkında olmadan sağlığımızı tehdit eden hatalar yapıyoruz. Bu hatalar gün içinde kendimizi keyifsiz hissetmemize, daha yorgun olmamıza ve geceleri daha zor uyumamıza sebep oluyor.





Sabahları zevkle yaptığımız bazı şeyleri, çalışma koşulları nedeniyle öğle yemeği saatine erteleyebiliyoruz.



Şimdi bu hataları tek tek inceleyelim.



Sabah kalkınca hemen spor yapmak





Metabolizmayı çalıştırmak için uyandıktan 30 dakika sonra kahvaltı yapmak gerekiyor.Ancak sabah sporları yüzünden kahvaltı atlanıyor.Böyle olunca, bütün gece aç kalan vücudumuz boşalan enerji depolarını doldurmak için daha çok karbonhidrata ihtiyaç duyuyor.Spordan önce zengin bir kahvaltı yapmak yerine bir avuç kuruyemiş veya yarım muz yiyebilirsiniz.

Ayrıca vücudunuz gece boyunca susuz kalıyor bu yüzden mutlaka bir bardak su içmelisiniz.



Yataktan hızlı kalkmak



Güne bir an önce başlayabilmek için bazen yataktan hızlıca kalkıyoruz.

Bu hareket gece boyunca sertleşen sırt kaslarımızda fazla baskıya ve spazmlara sebep oluyor.

Hızlıca kalkma sonucunda bel ağrısı, disk kayması ya da kopması bile görülebiliyor.

Uzun süre yattıktan sonra birden yataktan kalkınca damarlardaki kan, bacaklara hücum ettiğinden uyuşukluk hissedilebiliyor.

Buna ortostatik hipotansiyon adı veriliyor.

Uyandığınızda dizlerinizi sırayla karnınıza doğru çekin.

Bu hareket kaslarınızın ısınmasını, aynı zamanda kanın vücudunuza yayılmasını sağlayacak.

Böylece kendinizi daha dengeli hissedeceksiniz.



Diş fırçalamadan su içmek



Bütün gece ağzımızda toksinler birikiyor.

Dişlerimizi fırçalamadan su içmek ya da başka bir şey yemek bu toksinlerin bağırsaklarımıza inmesine neden oluyor.

Kalkar kalkmaz hemen dişlerinizi ve dilinizi fırçalayın.

Çünkü ağzımız özellikle de dilimiz en çok toksin bulunduran bölgelerden.



Alarmı ertelemek



Sabahları alarm çaldığında, alarmı erteleyerek birkaç dakika daha uyumayı herkes istiyor.

Ancak alarmı erteleyerek birkaç dakika daha uyumak vücudumuzun işleyişini bozuyor.

Bunun sonucunda geceleri uykuya dalmak daha zor bir hal alıyor.

Uyku uzmanları alarm çaldığında ertelememeyi öneriyor.

Alarmınız çaldıktan 10 ya da 20 dakika sonra değil, hemen yataktan kalkın.



Isı değişimlerini yok saymak



Sabah yataktan çıktığımız için vücut ısımızla evin ısısının farklı olması gayet normal.

Vücut ısımız her zaman evin ısısından daha yüksek olduğundan üzerimize bir şey almadan dolaşmak hastalıklara davetiye çıkarıyor.

Sabah yataktan kalkarken sabahlık ya da hırka giyerek ısı değişimlerinden etkilenmenizi minimuma indirebilirsiniz.



Kendinize ayırdığınız zamanı öğleye ertelemek



Sabahları zevkle yaptığımız bazı şeyleri, çalışma koşulları nedeniyle öğle yemeği saatine erteleyebiliyoruz.



 



kaynak:sonhaber








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