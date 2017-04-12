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sabah uyandığınızda peş peşe hapşırıyorsanız...

SABAH UYANDIĞINIZDA PEŞ PEŞE HAPŞIRIYORSANIZ...

Prof. Dr. Mehtap Yazıcıoğlu, özellikle sabah uyanıldığında arka arkaya hapşırmanın bahar alerjisinin işareti olduğunu söyledi

Tarih : 12 Nisan 2017, 13:16
Puan Ver : Sabah Uyandığınızda Peş Peşe Hapşırıyorsanız...(5/10)2


Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehtap Yazıcıoğlu, özellikle sabah uyanıldığında arka arkaya hapşırmanın bahar alerjisinin işareti olduğunu söyledi.



Prof. Dr. Yazıcıoğlu, bahar aylarının gelmesiyle, ağaçların, otların yeşerdiğini ve polenlerin yayıldığını, bu duruma bağlı olarak bahar alerjilerinin yoğun şekilde görülmeye başlandığını belirtti.



HASTALIN UZUN SÜRELİ BİR TEDAVİSİ VAR



Bahar alerjilerine bağlı rahatsızlıkların genetik yatkınlığı olduğunu, genel olarak 5 yaşından itibaren görüldüğünü vurgulayan Yazıcıoğlu, alerjinin erişkin dönemlerde de etkisini gösterdiğini, hastalığın uzun süreli bir tedavi süreci olduğunu aktardı.



Alerjik vakalarda buruna ve göze ait şikayetlerle doktorlara başvurulduğuna işaret eden Yazıcıoğlu, şöyle devam etti:



"Alerjik vakalarda, hapşırmalar, burun akıntısı, burun tıkanıklığı, burun akıntısı, gözlerde sulanma ve kaşıntı gibi yakınmalar oluyor. Özellikle hapşırmaların sabah kalkıldığında arka arkaya 15-20 kez tekrarlaması bizim için çok önemli bir ipucu. Tabii ki bunun dışında burun kaşıntısına bağlı burun ortasında bir çizgilenme oluyor. Devamlı bir ağız solunumu yapan hastaysa yaşadığı burun tıkanıklığından dolayı biz hemen tanıyı koyabiliyoruz. Bu durumlara yol açan burun içindeki iltihaplar. Tıkanıklığa ve hapşırmaya neden oluyor. Bahar alerjileri daha çok mevsime bağlı olarak ve polenlerle ortaya çıkıyor."



Yazıcıoğlu, burun tıkanıklığı nedeniyle en başta günlük performansın düştüğünü söyledi.



 



kaynak:hürriyet








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