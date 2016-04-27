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SABAH TELEFONU ÇALDI, BAŞINA GELECEKLERİ TAHMİN BİLE EDEMEZDİ!


SABAH TELEFONU ÇALDI, BAŞINA GELECEKLERİ TAHMİN BİLE EDEMEZDİ!
Tarih : 27 Nisan 2016, 12:15
Puan Ver : Sabah Telefonu Çaldı, Başına Gelecekleri Tahmin Bile Edemezdi!(9/10)7


Adana'da bir kadın, polisin engel olmaya çalışmasına rağmen kendisini telefon ile arayarak polis olduğunu söyleyen kişinin hesabına 10 bin lira para yatırdı



Yaşlı kadın, bu sırada açık bırakıp çantasına koyduğu telefonla dolandırıcıları gerçek polisi dinletti. Edinilen bilgiye göre, Çukurova ilçesi, Huzurevleri Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 64 yaşındaki Leyla Tatik'in sabah saatlerinde telefonu çaldı.



Yaşlı kadın telefonunu açtığında kendisini komiser Fatih olarak tanıtan kişi, kimlik bilgilerinin bölücü terör örgütü PKK'nın eline geçtiğini PKK'ya Leyla Tatik ismiyle yardım ve yataklık yapıldığını bunu önlemek için gizli bir operasyon yaptıklarını ancak operasyonun devamı için para yatırması gerektiğini, paranın devlet güvencesinde olduğunu operasyondan sonra paranın geri verileceğini para yatırdığını da kimseye söylememesi gerektiğini söyledi.



Leyla Tatik, ev hanımı olduğunu ve hiç parası olmadığını söyledi. Bunun üzerine sahte komiser, "Bu senin için hayat meselesi, para yatırmazsan hayatının kararır git nereden buluyorsan bul bize para yatır" dedi.



Yaşlı kadın telefonu kapatmadan komşularına giderek eşinin hasta olduğunu söyleyip para toparlamaya başladı. Kadın bu yöntemle 10 bin lira toparlayarak PTT şubesine gitti.







Leyla Tatik, 10 bin lira parayı kendisine bildirilen hesaba yatırdı. Ancak PTT şubesinde bu tür dolandırıcılıkları önlemek için görev alan sivil polis kadının hareketlerinden şüphelenerek görevliye polis olduğunu söyleyip kadının gönderdiği parayı bloke etmesini söyledi.



Polis daha sonra kadının yanına giderek kendilerinin polis olduğunu söyleyip, "Siz sürekli telefonda konuşuyorsunuz ve çok tedirginsiniz kimle konuşuyorsunuz" diye sordu. Tatik, gerçek polise inanmayarak, "Size ne benim işime karışmayın hem siz polis değilsiniz" dedi.



Polis telefonu kapatmasını isteyince kadın telefonu kapatıyormuş gibi yaparak çantasına koyup gerçek polisi sahte polise dinletti. Bir süre böyle polisi dinlettikten sonra hesaba bloke konulduğunu öğrenen sahte polis kadın telefonu tekrar kulağına götürdüğünde "Bak başına çok büyük bela gelecek hemen hesaptaki blokeyi kaldır" dedi.



Ancak gerçek polis kadına telefonu kapattırıp polis gerçek polis olduğunu inandırmaya çalıştı. Bir türlü gerçek polise inanmayan kadın uzun uğraştan sonra gerçek polisin polis olduğuna inandı.



Yaşlı kadın daha sonra ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Polisin aldığı önlem sayesinde kadının arkadaşlarından borç aldığı 10 bin lira kurtarıldı.







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