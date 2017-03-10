Sabah Saatlerinde Kalp Krizi Riski Daha Fazla!
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sabah saatlerinde kalp krizi riski daha fazla!

SABAH SAATLERİNDE KALP KRİZİ RİSKİ DAHA FAZLA!

Doç. Dr. Koçoğulları, yapılan bazı çalışmalarda, sabah kalp krizi riskinin daha fazla olmasından dolayı akşam sporunun daha çok tavsiye edildiğini söyledi

Tarih : 10 Mart 2017, 16:58
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Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yöneticisi Doç. Dr. Cevdet Uğur Koçoğulları, yapılan bazı çalışmalarda, sabah kalp krizi riskinin daha fazla olması nedeniyle akşam sporunun tavsiye edildiğini belirterek, "Yine spora başlamadan önce en az 15 dakika ısınma hareketleri önerilmektedir" dedi.



Koçoğulları, kalp-damar hastalıklarının, gerek dünyada gerekse Türkiye'de en önemli sağlık sorunlarının başında geldiğini söyledi.



Kalp hastalıklarının tedavisinde ilaçların yanı sıra, egzersizin çok önemli yer tuttuğunu dile getiren Koçoğulları, "Sadece tedavi için değil, kalp-damar hastası olmamak için de spor ve egzersiz faaliyetleri mutlak olarak önerilmektedir. Ancak her şeyde olduğu gibi egzersizin de faydalı olabilmesi için doğru ve uygun şartlarda yapılması elzemdir" ifadelerini kullandı.



 



kaynak:habertürk








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