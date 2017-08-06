Antalya'da sabah kalktıkları zaman kedileri beslemek için bahçeye inen çift, caniler tarafından zehirlenen ve başı ezilen çoğu yavru 20 kedi ölüsüyle karşılaştı.

Antalya'da sabah kalktıklarında oturdukları sitenin bahçesine inen çift, hayatlarının en iğrenç manzarasıyla karşılaştı.

SABAH KALKTIKLARINDA 20 KEDİNİN ÖLÜSÜYLE KARŞILAŞTILAR

Antalya'nın Muratpaşa İlçesi Fener Mahallesi Tekelioğlu Caddesi'ndeki bir sitede oturan ve bahçedeki kedileri besleyen Sevda- Şeref Özcan çifti, bu sabah kalktıklarında 20 kedi ölüsüyle karşılaştı.

BÜYÜK KEDİLER ZEHİRLENMİŞ

Yavru kedilerin başlarının sert cisimle ezilip, büyüklerin de zehirlenerek itlaf edildiğini gören Özcan çifti, durumu başta Antalya Barosu Hayvan Hakları Koruma Kurulu Başkanı avukat Alev Ersan olmak üzere ilgili yerlere bildirdi.

2 KEDİ CAN ÇEKİŞİRKEN BULUNDU

Zehirlenen ve can çekişen 2 kedi de Lara Hayvan Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.

"SÜT EMEN YAVRULARIN BAŞLARI EZİLMİŞ"

Antalya Barosu Hayvan Hakları Koruma Kurulu Başkanı Alev Ersan, "Süt emen yavruların başları ezilmiş, diğer yavrular da zehirlenmiş. Olayla ilgili daha önce Sevda ve Şeref Özcan'a saldıran bir kişiden şüpheleniyoruz. Hayvan Hakları Kurulu olarak suç duyurusunda bulunacağız" dedi.

Kaynak: haberinburada