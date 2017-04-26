SABAH KAHVALTISINDA 1-2 TANE ZEYTİN ÇEKİRDEĞİ YUTUN! ÇÜNKÜ...
Uzmanlar kozmetikten ilaç sanayisine kadar geniş bir alanda kullanılan zeytinin faydalarını sıradaladı...
Dr. Fevzi Özgönül, “Zeytinin kendisini yiyin, yağını için, yaprağını çay gibi demleyin, çekirdeğini yutun ve sindirim sisteminizi güçlü yapın.” dedi.
Zeytinin siyahının, yeşilinin hepsinin kahvaltı sofralarında baş tacı olduğunu belirten Dr. Fevzi Özgönül, “Tabii sadece kahvaltıda tüketmiyoruz.
Zeytinin yağını da yemek yaparken de kahvaltıda da ekmeğimizi bandırarak da, hatta bardağa koyup içerek de kullanabiliriz.
Zeyinyağı kullanımı bu kadarla da bitmez. Kozmetikten ilaç sanayiine kadar çok geniş bir alanda kullanımı vardır. Sabun yapılıp hem cildimizi hem de saçımızı korur, canlandırır.
kaynak:habertürk
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