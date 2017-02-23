SABAH 9 AKŞAM 5 MESAİSİ BİTTİ
Türkiye için gece-gündüz demeden çalıştıklarını söyleyen Enerji Bakanı Berat Albayrak, “Sabah 9'da geleyim akşam 5'e kadar bir evrak imzalayayım. O eski Türkiye. Yeni Türkiye'de bürokrasideki tüm arkadaşlar 15 Temmuz şuurunda” dedi
Türkiye için gece-gündüz demeden çalıştıklarını söyleyen Enerji Bakanı Berat Albayrak, “Sabah 9'da geleyim akşam 5'e kadar bir evrak imzalayayım. O eski Türkiye. Yeni Türkiye'de bürokrasideki tüm arkadaşlar 15 Temmuz şuurunda” dedi
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Türkiye'ye hizmet etmek için gece gündüz demeden çalıştıklarını belirterek, "Eski Türkiye bitti. 'Sabah 9'da geleyim, akşam 5'e kadar üç randevu vereyim, bir tane evrakı imzalayayım.' O eski Türkiye. Yeni Türkiye'de bürokrasideki tüm arkadaşlar artık 15 Temmuz şuurunda. Tüm çalışanlarımızın gözünde yerli ve milli şuuru görüyoruz" dedi.
kaynak:ahaber
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