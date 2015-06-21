

Dünya'nın Güneş etrafından dönüş hızının yavaşladığını tespit eden astronomların isteğiyle, 30 Haziran'da 'Dünya saatine' 1 saniye eklenecek. 30 Haziran'ı 31 Haziran'a bağlayan gece, saatler tam 23.59.59'da iki kez tıklayacak.Böylece Dünya saatine 1 saniye ilave edilerek, Dünya'nın yavaşlamasının yol açtığı gün ve mevsim kaymasından doğan süre açığı kapatılmış olacak.