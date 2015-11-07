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saatlerde tam kafa karışıklığı bitti derken!

SAATLERDE TAM KAFA KARIŞIKLIĞI BİTTİ DERKEN!

Yaz saati uygulamasının sona ermesiyle saatler, bugünü pazar gününe bağlayan gece yarısından sonra, 04.00 itibariyle 1 saat geri alınacak.

Tarih : 07 Kasım 2015, 10:06
Puan Ver : Saatlerde Tam Kafa Karışıklığı Bitti Derken!(10/10)9


Kış saati uygulamasının, 1 Kasım Milletvekili Genel Seçimi nedeniyle 8 Kasım'a ertelenmesine yönelik düzenleme, daha önce Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Ali Rıza Alaboyun'un imzasıyla Başbakanlığa gönderilmişti. 




Yapılan yeni düzenleme doğrultusunda, 25 Ekim'de sona ermesi gereken yaz saati uygulaması, bu yıl 8 Kasım'da sona erecek ve bugünü pazar gününe bağlayan gece yarısı saatler 04.00'ten 03.00'e alınacak.







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