Yaz saati uygulamasının sona ermesiyle saatler, bugünü pazar gününe bağlayan gece yarısından sonra, 04.00 itibariyle 1 saat geri alınacak.



Kış saati uygulamasının, 1 Kasım Milletvekili Genel Seçimi nedeniyle 8 Kasım'a ertelenmesine yönelik düzenleme, daha önce Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Ali Rıza Alaboyun'un imzasıyla Başbakanlığa gönderilmişti.







Yapılan yeni düzenleme doğrultusunda, 25 Ekim'de sona ermesi gereken yaz saati uygulaması, bu yıl 8 Kasım'da sona erecek ve bugünü pazar gününe bağlayan gece yarısı saatler 04.00'ten 03.00'e alınacak.