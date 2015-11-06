O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

saatler ne zaman geri alınacak ?

SAATLER NE ZAMAN GERİ ALINACAK ?

Kış saati uygulamasına 1 Kasım Milletvekili Genel Seçimleri sebebiyle 25 Ekim'de saatler geri alınanamıştı. Peki saatler ne zaman geri alınacak ? Saatler bu hafta sonu cumartesiyi pazara bağlayan gece 1 saat geri alınacak.

Tarih : 06 Kasım 2015, 09:12
Puan Ver : Saatler Ne Zaman Geri Alınacak ?(5/10)3


Kış saati uygulamasına 1 Kasım Milletvekili Genel Seçimleri sebebiyle 25 Ekim'de geçilememişti. Bu sebeple düzenleme yapılmış, bu doğrultuda bu yıl yaz saati uygulaması 8 Kasım'a ertelenmişti. Saatler bu hafta sonu cumartesiyi pazara bağlayan gece 04.00'ten 03.00'e alınacak.



SAATLER NEDEN GERİ ALINIR?



Yaz günlerinde gün ışığı, yani aydınlık saatler çok daha uzun olmasına rağmen hala tasarruf için saatlerin niçin bir saat ileriye alındığı çoğunlukla anlaşılmaz. Bunun en kısa açıklaması 'gece zamanını da gündüze katmaktır' ama bizler zaten karanlık olan saat 24:00'de değil de 23:00'de yatmamızın ülkemize ne kazandıracağını genellikle anlayamayız. Saatleri ileri almanın kış mevsimi ile alakası yoktur.



Kış aylarında standart zaman uygulanır. Ancak yaz günlerinde çok uzun aydınlık geçen bir zaman süresi vardır. Amaç bu sürenin başlangıcını ileri kaydırarak, akşam olma süresini bir saat uzatmaktır. Yaz günleri hava çok erken aydınlanır.








Etiketler: Saatler  Ne  Zaman  Geri  Alınacak      haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER