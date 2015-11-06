

Kış saati uygulamasına 1 Kasım Milletvekili Genel Seçimleri sebebiyle 25 Ekim'de geçilememişti. Bu sebeple düzenleme yapılmış, bu doğrultuda bu yıl yaz saati uygulaması 8 Kasım'a ertelenmişti. Saatler bu hafta sonu cumartesiyi pazara bağlayan gece 04.00'ten 03.00'e alınacak.







SAATLER NEDEN GERİ ALINIR?



Yaz günlerinde gün ışığı, yani aydınlık saatler çok daha uzun olmasına rağmen hala tasarruf için saatlerin niçin bir saat ileriye alındığı çoğunlukla anlaşılmaz. Bunun en kısa açıklaması 'gece zamanını da gündüze katmaktır' ama bizler zaten karanlık olan saat 24:00'de değil de 23:00'de yatmamızın ülkemize ne kazandıracağını genellikle anlayamayız. Saatleri ileri almanın kış mevsimi ile alakası yoktur.







Kış aylarında standart zaman uygulanır. Ancak yaz günlerinde çok uzun aydınlık geçen bir zaman süresi vardır. Amaç bu sürenin başlangıcını ileri kaydırarak, akşam olma süresini bir saat uzatmaktır. Yaz günleri hava çok erken aydınlanır.