Yaz saati uygulamasının sona ermesiyle saatler, bir saat geri alındı. Kafa karışıklığına neden olan saatlerin geri alınması işlemi 04.00'ten itibaren başladı. İşte kış saati uygulaması detayları..



Türkiye, 1925'te çıkarılan Günün Yirmi Dört Saate Taksimine Dair Kanun'a dayalı olarak bu gece kış saatine geçti. Gün ışığından daha fazla yararlanmak ve elektrik tasarrufu amacıyla 29 Mart Pazar günü saat 03.00'ten itibaren 1 saat ileri alınan saatler, bu kez 04.00'ten itibaren 1 saat geri alındı.







Bu yıl, kış saati uygulaması, 1 Kasım Milletvekili Genel Seçimi nedeniyle iki hafta ertelemeli olarak 8 Kasım'da başladı.







SAATLER NEDEN GERİ ALINIR?







Yaz günlerinde gün ışığı, yani aydınlık saatler çok daha uzun olmasına rağmen hala tasarruf için saatlerin niçin bir saat ileriye alındığı çoğunlukla anlaşılmaz. Bunun en kısa açıklaması 'gece zamanını da gündüze katmaktır' ama bizler zaten karanlık olan saat 24:00'de değil de 23:00'de yatmamızın ülkemize ne kazandıracağını genellikle anlayamayız. Saatleri ileri almanın kış mevsimi ile alakası yoktur.







Kış aylarında standart zaman uygulanır. Ancak yaz günlerinde çok uzun aydınlık geçen bir zaman süresi vardır. Amaç bu sürenin başlangıcını ileri kaydırarak, akşam olma süresini bir saat uzatmaktır. Yaz günleri hava çok erken aydınlanır.