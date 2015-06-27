



30 Haziran'ı 1 Temmuz'a bağlayan gece saatler bir saniye geri alınacak. Peki saatler neden 1 saniye geri alınıyor?





Paris merkezli Uluslararası Dünya Rotasyon ve Referans Sistemi (IERS) Dünya'nın Güneş etrafındaki dönüşünün yavaşlamasından dolayı 1 saniyelik artık zaman oluştuğunu fark etti. Bu tespitin ardından uzmanlar 30 Haziran'da dünyada saatlerin 1 saniye geri alınmasına karar verdi. Yani 1 Temmuz'da güne aslında bir saniye geride başlayacağız!



30 HAZİRAN SAAT 23:59:59'DA SAATLER BİR SANİYE GERİ ALINMIŞ OLACAK



30 Haziran'ı 1 Temmuz'a bağlayan gece, saatler tam 23.59.59'da 1 saniye geri alınacak.



Paris merkezli Uluslararası Dünya Rotasyon ve Referans Sistemi (IERS) uzmanları Dünya'nın Güneş etrafında dönüş hızının yavaşladığını tespit ederek, 30 Haziran'da 'Dünya saatine' 1 saniye eklenmesini talep etti.



SAATLER İKİ KEZ AYNI SANİYEYİ GÖSTERECEK



30 Haziran'ı 1 Temmuz'a bağlayan gece, saatler tam 23.59.59'da saatler iki kez aynı saniyeyi gösterecek. Böylece Dünya saatine 1 saniye ilave edilmiş olacak.



MEVSİM KAYMASININ ÖNÜNE GEÇİLECEK



Dünya'nın yavaşlamasının yol açtığı gün ve mevsim kaymasından doğan artık zaman da bu yöntemle kapatılmış olacak.



SAATLER BİR SANİYE GERİ ALINIYOR AMA BİLİŞİM UZMANLARI ENDİŞELİ



1 saniyelik ilave, bilişim uzmanlarını düşündürüyor. Uzmanlara göre, ek 1 saniye, birçok teknolojik sistemin arızalanmasına neden olabilir.



Zira saatler 23.59.59'da bir saniye yerine 2 saniye tıkladığında, çok sayıda bilgisayar sisteminin bunu bir arıza olarak algılayıp durmasından korkuluyor.