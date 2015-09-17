O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

Saat yaptı bomba sandılar

SAAT YAPTI BOMBA SANDILAR

ABD'de Ahmed Muhammed adlı icat meraklısı bir çocuğun, sınıfa son buluşunu getirmesi tutuklanmasına neden oldu. Büyük tepki çeken olayın ardından Muhammed'e sahip çıkan isimlerin başında gelen ABD Başkanı Barack Obama, "Havalı saat Ahmet. Beyaz Saray'a getirmek ister misin?" diye tweet attı.

Tarih : 17 Eylül 2015, 09:26
Puan Ver : Saat Yaptı Bomba Sandılar(10/10)12


Teksas eyaletine bağlı Irving'de yaşanan olayda, 9. sınıfa giden 14 yaşındaki Muhammed, icat ettiği dijital saati bir çanta içinde sınıfına götürdü.



SAATİN ALARMI ÇALDI



Dallas Morning'e konuşan Muhammed, icadını önce teknik dersinde gösterdiği öğretmeninin, “Çok güzel Ahmed ama sana tavsiyem, başka hiçbir öğretmenine gösterme” dediğini anlattı. Muhammed, öğretmenin sözünü İngilizce dersinde saatin alarmı başlayana kadar tuttuğunu söyledi. Öğretmenin sesin kaynağını araştırınca saati gösterdiğini anlatan Muhammed, İngilizce öğretmeninin “Bombaya benziyor” diyerek polisi çağırdığını söyledi. Okula gelen polis, Muhammed'i önce ters kelepçeleyerek bir sınıfta sorguya çekti, daha sonra da gözaltı merkezine götürdü.



Sudan doğumlu baba Muhammed el-Hassan'ın, oğlunun soyadının Muhammed olması nedeniyle kötü muameleye maruz kaldığını söylemesi ülkede İslamofobi tartışmasını yeniden alevlendirdi. Sosyal medyada “IStandWithAhmed” hashtag'iyle kampanya başlatılırken, Muhammed hakkındaki dosya polis tarafından kapatıldı.








Etiketler: Saat  Yaptı  Bomba  Sandılar    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER