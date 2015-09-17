ABD'de Ahmed Muhammed adlı icat meraklısı bir çocuğun, sınıfa son buluşunu getirmesi tutuklanmasına neden oldu. Büyük tepki çeken olayın ardından Muhammed'e sahip çıkan isimlerin başında gelen ABD Başkanı Barack Obama, "Havalı saat Ahmet. Beyaz Saray'a getirmek ister misin?" diye tweet attı.



Teksas eyaletine bağlı Irving'de yaşanan olayda, 9. sınıfa giden 14 yaşındaki Muhammed, icat ettiği dijital saati bir çanta içinde sınıfına götürdü.







SAATİN ALARMI ÇALDI







Dallas Morning'e konuşan Muhammed, icadını önce teknik dersinde gösterdiği öğretmeninin, “Çok güzel Ahmed ama sana tavsiyem, başka hiçbir öğretmenine gösterme” dediğini anlattı. Muhammed, öğretmenin sözünü İngilizce dersinde saatin alarmı başlayana kadar tuttuğunu söyledi. Öğretmenin sesin kaynağını araştırınca saati gösterdiğini anlatan Muhammed, İngilizce öğretmeninin “Bombaya benziyor” diyerek polisi çağırdığını söyledi. Okula gelen polis, Muhammed'i önce ters kelepçeleyerek bir sınıfta sorguya çekti, daha sonra da gözaltı merkezine götürdü.



Sudan doğumlu baba Muhammed el-Hassan'ın, oğlunun soyadının Muhammed olması nedeniyle kötü muameleye maruz kaldığını söylemesi ülkede İslamofobi tartışmasını yeniden alevlendirdi. Sosyal medyada “IStandWithAhmed” hashtag'iyle kampanya başlatılırken, Muhammed hakkındaki dosya polis tarafından kapatıldı.