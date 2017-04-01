SAADET PARTİSİ'Nİ İSYAN ETTİREN OLAY
Saadet Partisi İl Başkanlığının bulunduğu binaya asılan 'Evet' pankartı indirildi.
Zeytinburnu'nda bulunan Saadet Partisi İl Başkanlığının bulunduğu iş merkezine vinçle akşam saatlerinde 'Evet' pankartı asıldı. Parti tabelasının hemen altından asılan 'Evet' pankartını gören Saadet Partisi üyeleri duruma müdahale ederek vinç görevlisinden pankartı indirmesini istedi. Partililerin tepkisiyle karşılan vinç görevlisi asılı olan 'Evet' pankartını indirdi. Pankartın indirilme anı ise bir cep telefonu tarafından saniye saniye kaydedildi.
kaynak:hürriyet
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