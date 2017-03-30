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saadet partisi'nden 'hayır' atağı

SAADET PARTİSİ'NDEN 'HAYIR' ATAĞI

Saadet Partisi tarafından 16 Nisan'da yapılacak halk oylaması için kitapçık hazırlandı. Kitapçıkta Saadet Partisi'nin "hayır" kararının gerekçeleri sıralandı.

Tarih : 30 Mart 2017, 12:03
Puan Ver : Saadet Partisi'nden 'hayır' Atağı(5/10)6


"Anayasa Değişikliği Ne Getiriyor Ne Götürüyor?" başlıklı kitapçığın takdim yazısında, çalışmanın Anayasa değişikliğinin getirdiklerini anlatmak, milletin neyi oyladığını bilmesini ve kararını "hamasetle değil düşünerek" vermesini sağlamak amacıyla hazırlandığı belirtildi.



Kitapçığın birinci bölümünde, anayasa hazırlanırken dikkat edilmesi gereken hususlar aktarıldı. "Anayasa Toplum Sözleşmesidir" başlığı altında, Türkiye'de yaşanan birçok problemin özünde 1982 Anayasası'ndan kaynaklı problemli hususların olduğu, bu nedenle insanların anayasa değişikliğinden bu hususların değişmesini beklediği vurgulandı.



Kitapçıkta, "Özde değişilik yapmak yerine başka unsurlarla uğraşmak, sadece 'insanımızı oyalamak' anlamı taşır. Oysa esas olan, beklentilere cevap vermek ve huzursuzlukların nedenlerini ortadan kaldırarak hizmet etmektir." değerlendirmesi yer aldı.



 



kaynak:milliyet






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