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saadet partisi'nden abdullah gül açıklaması

SAADET PARTİSİ'NDEN ABDULLAH GÜL AÇIKLAMASI

SP Genel Başkanı Karamollaoğlu, Abdullah Gül'ün, Saadet Partisi'nin başına geçeceği iddialarını yanıtladı. Gül cephesinden de kamuoyunda çıkan iddialara yanıt geldi

Tarih : 26 Nisan 2017, 16:52
Puan Ver : Saadet Partisi'nden Abdullah Gül Açıklaması(9/10)7


Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



Bir gazetecinin "11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün, Saadet Partisi'nin başına geçeceği" yönündeki iddiaları sorması üzerine Karamollaoğlu, şunları söyledi:



"Bize gelen bir bilgi yok. Yalnız biz AK Parti'nin içerisinde bugüne kadar AK Parti'nin politikalarına destek veren arkadaşlarımızın, gördükleri bu yanlışlardan dolayı, öncelikle AK Parti içerisinde ciddi olarak bu işi düzeltecek bir tavra girmelerini temenni ederiz. Faydalı olur, hayırlı olur. Ancak bizim kucağımız herkese açık. Bizimle beraber bu sahada bizim üslubumuzla, kavga etmeden, dik durarak ülke meselelerinin çözümünde bize destek verirlerse elbette memnuniyet duyarız. Bu arkadaşlarımızla da her zaman görüşmeye hazırız ve görüşürüz de."



 



kaynak:sabah








Etiketler: Saadet  Partisi  Nden  Abdullah  Gül  Açıklaması    haber

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