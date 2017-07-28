SAADET PARTİSİ, BÜYÜK KUDÜS MİTİNGİ E CRİSTİANO RONALDO'YU DAVET ETTİ
Saadet Partisi, Filistin konusundaki hassasiyeti bilinen Cristiano Ronaldo'ya, 30 Temmuz'da düzenlenecek "Büyük Kudüs Mitingi"ne katılması için davet mektubu gönderdi.
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Filistin konusundaki hassasiyeti dolayısıyla Real Madrid'de forma giyen Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'ya, 30 Temmuz'da İstanbul'da yapacakları "Büyük Kudüs Mitingi"ne katılması için davet mektubu gönderdi.
Partiden yapılan yazılı açıklamada, Genel Başkan Karamollaoğlu'nun, Real Madrid'de oynayan Ronaldo'ya 30 Temmuz Pazar günü İstanbul Yenikapı'da yapacakları "Büyük Kudüs Mitingi"ne katılması için davet mektubu gönderdiği bildirildi.
Filistin konusundaki hassasiyeti ve Filistinli çocuklara yaptığı büyük bağışlarla da dikkat çeken Ronaldo'ya, Karamollaoğlu imzası ile gönderilen mektupta şu ifadelere yer verildi:
"KABUL EDİLEMEZ UYGULAMALAR, İSRAİL'İN PERVASIZLIĞINI BİR KEZ DAHA GÖSTERDİ"
"Malumunuz olduğu üzere İsrail son günlerde Kudüs ve Mescid-i Aksa'da Filistinlilere yönelik uyguladığı zulmü daha da artırmaya başlamış bulunuyor. Her gün gelen acı haberler ve ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'da başlattığı kabul edilemez uygulamalar, İsrail'in pervasızlığının had safhaya ulaştığını bütün dünyaya bir kere daha göstermiştir. Bu yaşananların tabii olarak milletimizin öfkesini doruğa çıkardığı da bir vakıadır.
"30 TEMMUZ'DA MİTİNG KARARI ALDIK"
Bu durum karşısında Saadet Partisi olarak milletimizin hissiyatına tercüman olmak, Filistin'de yaşanan zulümlere karşı duruşumuzu göstermek ve uluslararası kamuoyunun Filistin'de yaşananlara dikkatini çekmek için 30 Temmuz Pazar 17.00'de İstanbul Yenikapı Meydanı'nda 'Büyük Kudüs Mitingi' düzenleme kararı almış bulunuyoruz.
Bu miting, 80 milyonluk nüfusu ile milletimizin yeri ve zamanı geldiğinde farklılıklarını bir kenara bırakıp birlikte hareket edebileceğini gösteren önemli bir örnek olacaktır.
"SESSİZ KALMAMIZ MÜMKÜN DEĞİLDİR"
İslam ülkelerinin dağınıklığından istifade eden İsrail'in insanlık dışı uygulamalarına karşı sessiz kalmamız ve yapılanları içimize sindirmemiz mümkün değildir. Her daim mazlumun yanında durmuş, göz yaşını silmeyi vazife bilmiş bu aziz millet, dün olduğu gibi bugün de Filistinli kardeşlerinin yanında olduğunu gösterecektir.
"KATILIMINIZ ÖNEM ARZ ETMEKTEDİR"
Cristiano Ronaldo olarak mitingimize katılımınız, Filistinli kardeşlerimiz başta olmak üzere mazlum coğrafyalara ümit olması bakımından önem arz etmektedir."
Kaynak: haberinburada
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