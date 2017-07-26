Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"ERDOĞAN'IN KÖRFEZ ZİYARETİ ÖNEMLİ"

İslam dünyasının bu konuda infial içinde olduğunu ancak bunun siyasiler tarafından tam olarak yansıtılmadığını savunan Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Körfez'e yaptığı ziyareti önemli bulduklarını aktardı.

"İSRAİL İKİ İLERİ BİR GERİ YAPIYOR"

Mescid-i Aksa'nın girişine metal arama dedektörleri yerleştirildiğini anımsatan Karamollaoğlu, "İsrail bir tedbir olarak bunları kaldıracağını ifade etti ancak iki ileri bir geri gibi bir adımdan daha ciddi gözükmüyor. Çünkü İsrail, Birleşmiş Milletler tarafından kuruluşundan beri çeşitli seferler sergilediği vahşi tavırlar sebebiyle ikaz edilmesine rağmen özür dileme ihtiyacını bile göstermeden bu baskısını, bu zulmünü devam ettiriyor." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın bu konudaki sözlerini de öven Karamollaoğlu "Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadeleri çok net, güzel. Kudüs, İsrail'in başkenti değildir. Mescid-i Aksa da tamamen Müslümanların yönetiminde bulunan bir yerdir. Müslümanların ilk kıblesidir." dedi.

HERKESİ MİTİNGE DAVET ETTİ

İslam ülkelerinin tek tek, yeri geldiğinde de birlik halinde bir politika belirleyebilmesi için bu hafta sonunda İstanbul'da bir miting düzenlemeyi uygun gördüklerini aktaran Karamollaoğlu, şunları kaydetti:

"Hazırlıklarımız devam ediyor. Aslında biz bunu biraz daha geç yapacaktık ama 6 Ağustos'un geç olacağı kanaati doğduğu için bu kararımızı arkadaşlarımızın da arzularıyla öne almaya ihtiyacı duyduk. Bu hafta sonu Yenikapı'da büyük bir miting tertip edeceğiz. Bunu Saadet Partisi olarak organize ediyoruz ama bu mitingimizde hiçbir parti bayrağı olmayacak. Çünkü Kudüs herkesin ortak paydası, herkesin davasıdır. Biz bunu bir vazife, bir vecibe gördüğümüz için tertip ediyoruz. Biz bu sefer hem İsrail'e hem de bütün dünyaya 'Bu davaya biz halk olarak, millet olarak sahip çıkıyoruz, siz de ayağa kalkın.' demek için yapıyoruz. Parti bayrağımız olmayacak ama biz, hangi partiye mensup olursa olsun, bütün milletimizin bu hassasiyeti hisseden insanlarını pazar günü saat 17.00'de Yenikapı'ya bekliyoruz."

Kaynak: haberinburada