

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Bu sene sonunda seçim olma ihtimali hala güçlü. Ekim sonu, Kasım ortasında seçim olabilir. " dedi.



"EKİM SONU, KASIM BAŞI SEÇİM OLABİLİR"



Karamollaoğlu'nun sözleri şöyle:



Sizler de mesuliyet altındasınız. Yakında seçime gitme ihtimali var. Bu sene sonunda seçim olma ihtimali hala güçlü. Erken seçim demiyorum. Hükümet erken seçime gitmeyecek, baskın seçim yapacak. 'Kimse hazırlanamadan gidelim ki vatandaşın gönlünü tekrar kazanalım. Vatandaşı bir endişeye sevk edelim, bak falancalar gelirse bu ülke mahvolur.' Ekim sonu, Kasım ortasında seçim olabilir. Şimdiden seçime hazırlıklı olmak mecburiyetindeyiz.



"HAPI YUTTUK"



Karamollaoğlu, bu seçimde en etkili partinin Saadet Partisi olacağını ileri sürerek, şunları ifade etti:



Bunu sadece ben söylemiyorum. ya da dar bir kadro 'elbette siz böyle düşüneceksiniz' demiyor. Bizim dışımızdaki insanlar gelip, kendileri bunu ifade ediyor. Şu anda sadece muhalefette bulunan partiler değil, iktidarda bulunan partinin en az yarısı bir arayışın içinde.



























Kaynak: haberinburada



