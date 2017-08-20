SAADET LİDERİ KARAMOLLAOĞLU: EKİM BAŞI, KASIM ORTASI GİBİ SEÇİM OLABİLİR!
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, erken seçim ihtimalinin güçlü olduğunu dile getirip, "Ekim sonu, Kasım ortasında seçim olabilir. " dedi.
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Bu sene sonunda seçim olma ihtimali hala güçlü. Ekim sonu, Kasım ortasında seçim olabilir. " dedi.
"EKİM SONU, KASIM BAŞI SEÇİM OLABİLİR"
Karamollaoğlu'nun sözleri şöyle:
Sizler de mesuliyet altındasınız. Yakında seçime gitme ihtimali var. Bu sene sonunda seçim olma ihtimali hala güçlü. Erken seçim demiyorum. Hükümet erken seçime gitmeyecek, baskın seçim yapacak. 'Kimse hazırlanamadan gidelim ki vatandaşın gönlünü tekrar kazanalım. Vatandaşı bir endişeye sevk edelim, bak falancalar gelirse bu ülke mahvolur.' Ekim sonu, Kasım ortasında seçim olabilir. Şimdiden seçime hazırlıklı olmak mecburiyetindeyiz.
"HAPI YUTTUK"
Karamollaoğlu, bu seçimde en etkili partinin Saadet Partisi olacağını ileri sürerek, şunları ifade etti:
Bunu sadece ben söylemiyorum. ya da dar bir kadro 'elbette siz böyle düşüneceksiniz' demiyor. Bizim dışımızdaki insanlar gelip, kendileri bunu ifade ediyor. Şu anda sadece muhalefette bulunan partiler değil, iktidarda bulunan partinin en az yarısı bir arayışın içinde.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Diyarbakır'da Patlamada Yaralanan Korucu, Hastanede Şehit Oldu
- İspark'ın Havalimanı Otoparkları 2 Saat Ücretsiz Olacak
- Gaziantep'teki Çatışmada Şok Eden Detay! Evin 2. Ve 3. Katına Kum Torbalarıyla Mevzi Yapmışlar
- 4 Kişinin Öldüğü Tüpraş Patlamasında, Haberi Alan İşçilerin Yakınları Sinir Krizi Geçirdi
- Irak Federal Mahkemesinden, Ikby'de Referandumu Gerçekleştiren Görevlilere Tutuklama Kararı
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar