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s8 ve s8+ en iyi telefon ödülüne layık görüldü

S8 VE S8+ EN İYİ TELEFON ÖDÜLÜNE LAYIK GÖRÜLDÜ

Şanghay'da düzenlenen Mobil Dünya Kongresi 2017 kapsamında Samsung Galaxy S8 ve S8+ en iyi akıllı telefon ödülüne layık görüldü.

Tarih : 02 Temmuz 2017, 12:05
Puan Ver : S8 Ve S8+ En İyi Telefon Ödülüne Layık Görüldü(6/10)3


Uzun süredir teknoloji severlerin merakla takip ettiği Mobil Dünya Kongresi'nden yepyeni haberler gelmeye devam ediyor. Onlarla markanın binlerce ürünün ve projesinin dünyaya tanıtıldığı bu fuarda Samsung'a büyük bir ödül verildi. Ödülün verilmesinde tasarım, kullanıcı deneyimi gibi faktörler rol oynadı.



“Asya Mobil Ödülleri” kapsamında verilen ödüle amiral gemisi çifti olan Galaxy S8 ailesi layık görüldü. Başarılı ikili, bu sene hem donanımsal, hem yazılımsal, hem de tasarımsal olarak büyük beğeni toplamıştı. Özellikle 5.8 inçlik büyük ekranına rağmen çok dar çerçeveleri sayesinde kompakt boyutundan taviz vermeyen akıllı telefon; Exynos 8895 Octa ve Qualcomm Snapdragon 835 işlemcileri, genişletilebilen hafıza boyutu ve su geçirmezliği ile donanımsal olarak da kullanıcılardan iyi geri bildirimleri almayı başarmıştı. Samsung'un belki de bugüne kadar en çok eleştiri alan tarafı olan Touchwiz arayüzü de iyileştirmeler sayesinde daha seri çalışarak kullanıcıları memnun ediyor. Tüm bunlar bir arada görüldüğünde Galaxy S8 ve S8+ ikilisinin böylesi bir ödüle layık görülmesi çok da şaşırtıcı değil.








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