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s. arabistan bütçe açığı sonrası tedbir paketi açıkladı

S. ARABİSTAN BÜTÇE AÇIĞI SONRASI TEDBİR PAKETİ AÇIKLADI

Düşen petrol fiyatları nedeniyle 98 milyar dolarlık rekor bütçe açığı veren Suudi Arabistan'da uzun yıllar sonra benzine zam yapıldı

Tarih : 29 Aralık 2015, 09:19
Puan Ver : S. Arabistan Bütçe Açığı Sonrası Tedbir Paketi Açıkladı(6/10)8


Suudi Arabistan, petrol fiyatlarında süregelen düşüşten dolayı meydana gelen bütçe açığına tedbir alabilmek için, 2016 yılı bütçesinde, harcama kısıntıları, sübvansiyon reformları ve özelleştirmeyi içeren bir dizi tedbir açıkladı.



Suudi Arabistan, kaya petrolü üreticileri gibi yüksek maliyetli üreticileri piyasa dışına itebilmek ve piyasa payını koruyabilmek için petrol üretimini yüksek seviyelerde tuttu. Ancak bunun sonucu bütçe açığı, petrol gelirlerinin yüzde 23 düşmesinin etkisi ile, 98 milyar dolara çıkarak, gayrı safi yurtiçi hasılanın yüzde 15'ine ulaştı.



Suudi Arabistan yönetimi, Suudi Kralı Selman bin Abdülaziz başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu toplantısının ardından zam kararını açıkladı. Buna göre, akaryakıt fiyatlarında artışa gidildi.








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