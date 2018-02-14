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S-400'LERDE İKİNCİ PERDE! TÜRKİYE İLE RUSYA MASAYA OTURACAK


S-400'lerde ikinci perde! Türkiye ile Rusya masaya oturacak
Tarih : 14 Şubat 2018, 13:10
Puan Ver : S-400'lerde İkinci Perde! Türkiye İle Rusya Masaya Oturacak(8/10)4

Rusya ve Türkiye'nin 2020 yılında ikinci S-400 füze sistemlerinin sevkiyatı için kontrat imzalamayı planladığı duyuruldu.

"YENİ KONTRAT İMZALANMASI PLANLANIYOR"

Rus TASS Ajansı'na konuşan adı açıklanmayan bir "askeri bir diplomatik" kaynak, "2020 yılının Mayıs-Haziran aylarında birinci kompleksin sevkiyatının tamamlanmasının ardından, aynı yıl içinde Türkiye'ye 2021 yılında ikinci S-400 kompleksinin sevkiyatının yapılması için yeni kontrat imzalanması planlanıyor. Sevkiyat kurallarının içeriği ilk kontrat gibi olacak" dedi.

"TÜRK ŞİRKETLERİ S-400 PARÇALARINI HAZIRLAYACAK"

Kaynak tarafından verilen bilgilere göre, yeni belgede üretimin kısmen lokalizasyonu belirlenecek ve Türk şirketleri Rus lisansına göre kritik önem taşımayan S-400 parçalarını hazırlayacaklar.

KONUYLA İLGİLİ AÇIKLAMA YAPMAKTAN KAÇINDILAR

Federal Askeri Teknik İşbirliği Servisi ve "Rosoboroneksport" ise bu konuyla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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