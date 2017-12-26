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S-400'ler Türkiye'ye Yerel Para ile Gelecek

S-400'LER TÜRKİYE'YE YEREL PARA İLE GELECEK

ABD'nin dolar transferlerini SWIFT sistemi üzerinden izlemesi, Rusya'dan alınacak S-400 füze sistemlerinin ödeme şeklini değiştirecek. Ödeme, dolar ya da euro yerine yerel parayla yapılacak.

Tarih : 26 Aralık 2017, 13:50
Puan Ver : S-400'ler Türkiye'ye Yerel Para İle Gelecek(10/10)6

S-400 füze sistemleri için kaporayı ruble üzerinden ödeyen Türkiye'nin ana ödemeleri de dolar ve euro yerine yerel parayla yapması bekleniyor. Burada da öne çıkan para birimi ruble olurken, dolarla ödeme konusunda en önemli sakınca, ABD'nin dolar transferlerini SWIFT sistemi üzerinden izlemesi ve isterse engellemesi olarak öne çıkıyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Askeri Teknik İşbirliği'nden sorumlu danışmanı Vladimir Kojin, S-400 hava savunma sistemlerinin teslimatı konusunda Türkiye ile tüm konuların çözüldüğünü belirterek, "Teslimatların 2019 sonu veya 2020 başında yapılacağını öngörüyoruz" dedi.

ÖDEMEDE ORTAK PLAN

Milliyet'in haberine göre; Rus basınına konuşan Kojin ayrıca, anlaşmasının bir kısmının, Rusya tarafından sağlanacak krediyle karşılanacağını belirtti. Kojin, kontratın Türkiye ile Rusya arasında önümüzdeki günlerde imzalanabileceğini söyledi. Sistemlerin teslimatı konusunda Türkiye ile tüm konuların çözüme kavuşturulduğunu vurgulayan Kojin, "Türkiye ile Rusya sistemlerin ödemesi konusunda ortak bir plan geliştirdi" diye konuştu.

Edinilen bilgiye göre S-400 görüşmeleri Rusya'dan gelen yetkililerle tamamlanacak. Rusya ve Türkiye'nin, füze sistemlerinin ödemesi konusunda TL, ruble ya da bölgeden üçüncü bir ülkenin para birimi üzerinde durduğu, burada da öne çıkan tercihin ruble olduğu öğrenildi. Ödemelerin dolar veya euro üzerinden yapılmasının sebebinin ise dolar üzerinden para transferlerinin ABD'li, euro üzerinden para transferlerinin AB'li makamlarca izlenebilmesi olduğu kaydedildi.

KAPARO RUBLE İLE ÖDENMİŞTİ

ABD'nin soğuk baktığı projenin ödemelerinde herhangi bir aksaklık yaşanmaması ve ABD'nin ödemeleri geciktirmesi ya da dordurması gibi ihtimallere karşı yerel para üzerinden ödemenin öne çıktığı kaydedildi. S-400'lerin kaparo ödemesi de ruble üzerinden yapılmıştı.

Dolarla yapılan transferler, taraflardan birisi ABD olmasa bile SWIFT sistemi üzerinden ABD kontrolüne giriyor. Dolar cinsinden SWIFT transferlerin bilgilerine ABD tarafından erişilebiliyor ve istenirse engellenebiliyor. ABD'nin ambargosuyla karşılaşan İran'ın da daha önce para transferleri konusunda sıkıntı yaşadıkları biliniyor.

NİHAİ GÖRÜŞMELERDEN SONRA AÇIKLANACAK

Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son buluşmasında açıklanabileceği iddia edilen S-400 anlaşmasının da yetkililerce yapılacak nihai görüşmelerin ardından müstakil bir toplantıyla duyurulmasının planlandığı ifade edildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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