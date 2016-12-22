

Beşiktaş'ın Deportivo La Coruna'dan kadrosuna kattığı Ryan Babel'in, 24 Aralık Cumartesi günü İstanbul'a geleceği öğrenildi.



Beşiktaş'ın yeni transferi Ryan Babel'in İstanbul'a geliş tarihi belli oldu.







NTV Spor'un haberine göre Hollandalı yıldız oyuncu, 24 Aralık Cumartesi günü İstanbul'da olacak.







Bilindiği gibi adı uzun süredir siyah-beyazlılarla anılan Ryan Babel, dün oynanan maç sonrası sosyal medya hesabından şu yazıyı paylaşmıştı:



“Bütün desteğiniz için teşekkür ederim. Bütün antrenörlerime bana yardım ettikleri için teşekkür ederim. Son olarak Deportivo taraftarlarına teşekkür etmek istiyorum. En başından beri bana inanılmaz destek verdiler. Sadece 3 ay kalmama rağmen Coruna'yı evim gibi görüyorum. Umarım sezonun ikinci yarısında iyi bir dönem geçirirsiniz.”







kaynak:yenişafak