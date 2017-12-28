RYAN BABEL'E 100. GOL HEDİYESİ
Beşiktaş'ın Vodafone Park'taki 100. golünü atan Ryan Babel, Osmanlıspor maçından önce düzenlenen törenle hediye aldı.
Süper Ligin 16. haftasında oynanan Osmanlıspor maçının 32. dakikasında fileleri havalandırarak siyah-beyazlıların Vodafone Park'taki 100. golünü kaydeden Babel'e, karşılaşma öncesinde kendi heykelinin olduğu bir hediye verildi.
HEYKELİN BİR ÖRNEĞİDE BEŞİKTAŞ MÜZESİNDE SERGİLENECEK
Babel'e gol vuruşunun tasvir edildiği hediyesini Beşiktaş Kulübü Genel Sekreteri Ahmet Ürkmezgil ve Vodafone Türkiye Pazarlama Direktörü Nedim Baytorun tarafından takdim edildi. Heykelin bir örneğinin de Beşiktaş Müzesinde sergileneceği belirtildi.
Kaynak: haberinburada
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