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Ryan Babel'den kendisine küfür eden taraftara olay cevap!

RYAN BABEL'DEN KENDİSİNE KÜFÜR EDEN TARAFTARA OLAY CEVAP!

Beşiktaş'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Babel, kendisine küfür eden ve evine dön diyen taraftara, "Bu aptala söyleyin ben zaten evimdeyim" yanıtını verdi.

Tarih : 17 Şubat 2018, 19:10
Puan Ver : Ryan Babel'den Kendisine Küfür Eden Taraftara Olay Cevap!(8/10)4

Spor Toto Süper Lig takımlarından Beşiktaş'ın yıldızı Ryan Babel, kendisine Instagram üzerinden küfür eden bir taraftarla yaşadığı diyaloğu paylaştı.

"EVİMDEYİM GERİZEKALI"

Atiker Konyaspor maçından sonra performansı eleştiri konusu olan Babel, bir taraftarın 'S…. git Babel, evine dön" mesajına "Evimdeyim gerizekalı" yanıtını verdi.

Tecrübeli futbolcu bu mesajlaşmayı "Bu aptala söyleyin ben zaten evimdeyim" yazarak Instagram hesabında hikaye olarak paylaştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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