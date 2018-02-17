Beşiktaş'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Babel, kendisine küfür eden ve evine dön diyen taraftara, "Bu aptala söyleyin ben zaten evimdeyim" yanıtını verdi.

Spor Toto Süper Lig takımlarından Beşiktaş'ın yıldızı Ryan Babel, kendisine Instagram üzerinden küfür eden bir taraftarla yaşadığı diyaloğu paylaştı.

"EVİMDEYİM GERİZEKALI"

Atiker Konyaspor maçından sonra performansı eleştiri konusu olan Babel, bir taraftarın 'S…. git Babel, evine dön" mesajına "Evimdeyim gerizekalı" yanıtını verdi.

Tecrübeli futbolcu bu mesajlaşmayı "Bu aptala söyleyin ben zaten evimdeyim" yazarak Instagram hesabında hikaye olarak paylaştı.

Kaynak: haberinburada