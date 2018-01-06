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Ryan Babel'den Cenk Tosun'a duygusal veda: Seni cezalandırırım

RYAN BABEL'DEN CENK TOSUN'A DUYGUSAL VEDA: SENİ CEZALANDIRIRIM

Beşiktaş'ın Hollandalı yıldızı Ryan Babel, Everton ile anlaşan Cenk Tosun'a veda etti. Yıldız futbolcu, "Bu sevinci orada kimseyle yapamazsın. Yoksa seni cezalandırırım" ifadelerini kullandı.

Tarih : 06 Ocak 2018, 03:50
Puan Ver : Ryan Babel'den Cenk Tosun'a Duygusal Veda: Seni Cezalandırırım(7/10)3

Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcusu Ryan Babel, Everton'a transfer olan Cenk Tosun'a veda etti. Babel, hazırladığı videoyu sosyal medya hesaplarından paylaştı.

"YENİ BİR KUTLAMA PARTNERİ BULMAK ZORUNDAYIM"

Ryan Babel, Cenk ile birlikte yaşadıkları özel gol sevinçlerinin görüntülerinin yer aldığı paylaşıma şu notu düştü:

"Yeni yolculuğunda başarılar Adamsın! Yeni bir kutlama partneri bulmak zorundayım. Ve senin için bir kural. Bu sevinci orada kimseyle yapamazsın. Yoksa seni cezalandırırım."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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