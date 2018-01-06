RYAN BABEL'DEN CENK TOSUN'A DUYGUSAL VEDA: SENİ CEZALANDIRIRIM
Beşiktaş'ın Hollandalı yıldızı Ryan Babel, Everton ile anlaşan Cenk Tosun'a veda etti. Yıldız futbolcu, "Bu sevinci orada kimseyle yapamazsın. Yoksa seni cezalandırırım" ifadelerini kullandı.
Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcusu Ryan Babel, Everton'a transfer olan Cenk Tosun'a veda etti. Babel, hazırladığı videoyu sosyal medya hesaplarından paylaştı.
"YENİ BİR KUTLAMA PARTNERİ BULMAK ZORUNDAYIM"
Ryan Babel, Cenk ile birlikte yaşadıkları özel gol sevinçlerinin görüntülerinin yer aldığı paylaşıma şu notu düştü:
"Yeni yolculuğunda başarılar Adamsın! Yeni bir kutlama partneri bulmak zorundayım. Ve senin için bir kural. Bu sevinci orada kimseyle yapamazsın. Yoksa seni cezalandırırım."
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Rusya: Abd, Yeni Suriye Ordusu Kuruyor!
- Mesajlaştığı Kadınla Buluşmak İçin Kilometrelerce Yol Giden Çinli, Kadının Kocasından Kırbaç Yedi
- Putin, Öğrenciyken Filmlerde Dublörlük Yapmış
- Kudüs İçin Alınan Tarihi Kararların Ardından Süreç Nasıl İşleyecek?
- Ramallah'ta Büyük Bir Türk Bayrağı Taşıyan Filistinli İsrail Polisine Meydan Okudu
Bu Haberle İlgili Yorumlar