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Ryan Babel: Maçı kazanarak çok büyük bir adım attık

RYAN BABEL: MAÇI KAZANARAK ÇOK BÜYÜK BİR ADIM ATTIK

Beşiktaş'ın Monaco'yu 2-1 yendiği maçın ardından konuşan Ryan Babel, maçı kazanarak çok büyük bir adım attıklarını söyledi.

Tarih : 18 Ekim 2017, 02:30
Puan Ver : Ryan Babel: Maçı Kazanarak Çok Büyük Bir Adım Attık(7.6/10)5

Beşiktaş'ın başarılı isimlerinden Ryan Babel, 2-1 kazandıkları Monaco maçının ardından TRT Spor'a konuştu.

"UMARIM AYNI ŞEKİLDE DEVAM EDER"

"Bu maçı kazanırsak çok büyük bir adım atacağımızı biliyorduk." diyen Babel, "Neyse ki 2-1 kazandık ve çok büyük bir adım attık. İlk üç maçı hangi tutumla oynamışsak kalan üç maçı da aynı şekilde oynayacağız. Umarım aynı şekilde devam eder. Hücum oyuncuları arasında uyum çok önemli. Biz de bunu sağladık ve sadece Cenk değil; Quaresma ve Talisca'nın da çok katkısı oldu." ifadelerini kullandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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