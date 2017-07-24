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Ryan Babel harekatı hesapları karıştırdı

RYAN BABEL HAREKATI HESAPLARI KARIŞTIRDI

Hollanda ekibi Ajax, 25 maçta 8 gol 4 asistlik performans gösteren Beşiktaşlı Ryan Babel için harekete geçti.

Tarih : 24 Temmuz 2017, 18:00
Puan Ver : Ryan Babel Harekatı Hesapları Karıştırdı(5/10)1

Kara Kartal'ın tecrübeli kanat oyuncusu Ryan Babel, geçen sezon elde edilen lig şampiyonluğuna önemli katkı sağlamıştı. 30 yaşındaki futbolcu, 25 maçta 8 gol ve 4 asistlik performans sergilemişti.

Fanatik'in haberine göre; tecrübeli isme, başarılı futbolu sonrasında eski takımı Ajax'ın talip olduğu bildirildi. Hollanda devinin, menajerler aracılığıyla Beşiktaş'ın yıldızı için nabız yokladığı öğrenildi.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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