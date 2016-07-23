RVP'YE SÜRPRİZ TELEFON! 'PARİS'E GELİR MİSİN?'
Fenerbahçe'deki geleceği belirsiz olan Robin van Persie için Fransa'dan dev bir iddia gündeme geldi.
L'Equipe'te yer alan habere göre; Paris Saint-Germain'in yeni sportif direktörü Patrick Kluivert, Robin van Persie ile transfer için bir görüşme yaptı. Patrick Kluivert'in Robin van Persie'ye "Paris'e gelir misin?" diye sorduğu kaydedildi.
Paris Saint-Germain'in yeni teknik direktörü Unai Emery'nin yedek ve güvenilir bir forvet istediği, Kluivert'in de Edinson Cavani'yi yedekleyecek bir forvet arayışlarına başladığı ve bunun için ilk olarak Robin van Persie ile görüştüğü ve olumlu yanıt aldığı öne sürüldü.
Fenerbahçe, kısa süre önce Robin van Persie'nin bu sezon takımda kalacağını açıklamıştı.
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