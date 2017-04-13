RÜZGAR YEKA İHALESİ İÇİN FLAŞ KARAR
Rüzgar Enerjisi Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) ihalesi için son teklif verme tarihi 27 Temmuz 2017 olarak belirlendi
Rüzgar Enerjisi Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) ihalesi için son teklif verme tarihi 27 Temmuz 2017 olarak belirlenirken, açık eksiltme usulüyle yapılacak ihalede kilovatsaat başı tavan fiyat 7 dolar/cent oldu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın Rüzgar Enerjisi Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları ve Bağlantı Kapasitelerinin Tahsisine İlişkin yarışma ilanı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Buna göre, kurulacak bin megavatlık rüzgar santrali için yatırımcılar son tekliflerini 27 Temmuz 2017 saat 12.00'ye kadar Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğüne teslim edebilecek. Başvuruların incelenmesine aynı gün ve yerde saat 14.00'te başlanarak detaylı inceleme yapılacak.
kaynak:gazetevatan
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