RÜZGAR ERKOÇLAR SEVGİLİSİNİN AİLESİYLE TANIŞTI
Sevgilisi Tuğba Beyazoğlu'nun ailesiyle tanışan Rüzgar Erkoçlar, mutluluğunu instagram'da hayranlarıyla paylaştı.
Mutluluğu Tuğba Beyazoğlu'nda bulan Rüzga Erkoçlar, aralarında yaptıkları nişanın ardından sevgilisinin ailesiyle tanıştı.
Tuğba Beyazoğlu, İnstagram'dan paylaştığı fotoğrafa, "Aileler tanıştı" notunu yazdı. Rüzgar Erkoçlar'un, sevgilisinin paylaşımını kendi instagram hesabından yeniden paylaşması dikakti çekti.
kaynak:vatan
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