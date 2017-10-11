Geçtiğimiz haftalarda rüya gibi bir düğünle evlenen Rüzgar Erkoçlar, yeni evine eşya taşırken komşusuyla birbirine girdi. Mahalleli, camlardan kavgayı izledi.

Rüzgar Erkoçlar, iki yıldır birlikte olduğu Tuğba Beyazoğlu ile 27 Eylül'de evlenmişti. Rüzgar Yeni evlerine eşya taşırken yolu kapatan Rüzgar, komşusuyla kavga etti.

MAHALLELİ KAVGAYI İZLEDİ

Rüzgar Erkoçlar, yeni evine eşyaları taşırken yolu kapattığı gerekçesiyle bir mahalle sakiniyle tartıştı. Çok gergin görünen Rüzgar'ı eşi Tuğba sakinleştirdi. Yükselen seslerden rahatsız olan mahalle sakinleri de camlara çıkarak kavgayı izledi.

İşte o anlardan bir kare:

Kaynak: haberinburada