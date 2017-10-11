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Rüzgar Erkoçlar, Komşusuyla Birbirine Girdi, Mahalleli Camlara Döküldü
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Rüzgar Erkoçlar, Komşusuyla Birbirine Girdi, Mahalleli Camlara Döküldü

RÜZGAR ERKOÇLAR, KOMŞUSUYLA BİRBİRİNE GİRDİ, MAHALLELİ CAMLARA DÖKÜLDÜ

Geçtiğimiz haftalarda rüya gibi bir düğünle evlenen Rüzgar Erkoçlar, yeni evine eşya taşırken komşusuyla birbirine girdi. Mahalleli, camlardan kavgayı izledi.

Tarih : 11 Ekim 2017, 08:20
Puan Ver : Rüzgar Erkoçlar, Komşusuyla Birbirine Girdi, Mahalleli Camlara Döküldü(8/10)4

Rüzgar Erkoçlar, iki yıldır birlikte olduğu Tuğba Beyazoğlu ile 27 Eylül'de evlenmişti. Rüzgar Yeni evlerine eşya taşırken yolu kapatan Rüzgar, komşusuyla kavga etti.

MAHALLELİ KAVGAYI İZLEDİ

Rüzgar Erkoçlar, yeni evine eşyaları taşırken yolu kapattığı gerekçesiyle bir mahalle sakiniyle tartıştı. Çok gergin görünen Rüzgar'ı eşi Tuğba sakinleştirdi. Yükselen seslerden rahatsız olan mahalle sakinleri de camlara çıkarak kavgayı izledi.

İşte o anlardan bir kare:

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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