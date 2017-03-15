RÜZGAR ERKOÇLAR: 'KADINA GÜVENİLMEZ'
Oyuncu ve fotomodel Rüzgar Erkoçlar, Bir televizyon programında yaptığı açıklamalarla yeniden gündem oldu
Cinsiyet değiştirmesi ile uzun süre gündemden düşmeyen genç oyuncu Rüzgar Erkoçlar, Hülya Avşar'ın sunuculuğunu yaptığı ‘Bir Hülya Avşar Sohbeti' programında kadınların güvenilmez olduğunu söyledi.
‘Bir Hülya Avşar Sohbeti' programının bu haftaki konuğu Rüzgar Erkoçlar oldu.
kaynak:sözcü
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