İstanbul Beşiktaş'ta dün gece meydana gelen ve bir polisin şehit olduğu bir polisin de yaralandığı trafik kazası sonrası Sinan Çetin'in oğlu Rüzgar Çetin gözaltına alındı. Haberin duyulmasının ardından Rüzgar Çetin'in Mart 2015'te attığı bir tweet sosyal medyada gündem oldu.