RÜZGAR ÇETİN'İN 'TRAFİK' TWEET'İ SOSYAL MEDYAYI SALLADI
İstanbul Beşiktaş'ta dün gece meydana gelen ve bir polisin şehit olduğu bir polisin de yaralandığı trafik kazası sonrası Sinan Çetin'in oğlu Rüzgar Çetin gözaltına alındı. Haberin duyulmasının ardından Rüzgar Çetin'in Mart 2015'te attığı bir tweet sosyal medyada gündem oldu.
Tweet'te Rüzgar Çetin, "Ortaköy-Bebek-Beşiktaş-Karaköy hattında trafik sorununu çözebileceğimi iddia ediyorum, yetkililer sesimi duyun" diyor.Dün geceki kazanın tam olarak Çetin'in tweet'inde bahsettiği hatta, Çırağan Sarayı'nın önünde gerçekleşmesi üzerine 26 Mart 2015 tarihli tweet bugün yeniden gündeme geldi.
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