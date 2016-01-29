

Rüzgar Çetin'in trafik suçları arasında "tehlikeli şerit değiştirmek", "emniyet kemeri takmamak", "ehliyetine el konulmuşken araç kullanmak" suçlarının bulunduğu belirtildi. Daha önceden 80 ceza puanı bulunan Rüzgar Çetin'in yaptığı son kazayla birlikte ceza puanı toplamı 100'ü geçmiş oldu. Rüzgar Çetin'in alkolmetreyi üflemediği için 2 yıl, alkollü çıktığı için 6 ay ve 100 ceza puanını geçtiği için 2 ay olmak üzere ehliyetine toplam 2 yıl 8 ay el konulduğu belirtildi.







EHLİYETİNİ YÜKSEKOVADAN ALMIŞ







Yönetmen Sinan Çetin'in oğlu Rüzgar Çetin'in B sınıfı ehliyetini 2004 yılında Hakkari Yüksekova'dan aldığı belirtildi. Ehliyetini aldıktan sonra ilk cezasını 3 Ağustos 2005 tarihinde alan Rüzgar Çetin'in bugüne kadar toplam 28 kez trafik polislerine yakalandığı öğrenildi. Rüzgar Çetin'in 11 kez "emniyet kemeri takmadan araç kullanmak" suçundan ceza kesildiği belirtilirken, "ehliyetine alkol yüzünden el konulmuşken araç kullanmak", "tehlikeli şerit değiştirmek", "aşırı hızla araç kullanmak", "ehliyetini üzerinde bulunmamak" suçlarının bulunduğu belirtildi.