Sinan Çetin'in oğlu Rüzgar Çetin, polis arabasındaki memurlardan birinin ölümü diğerinin engelli kalması ile sonuçlanan kazada şimdi de sigorta şirketi ile karşı karşıya geldi.



Şirket, polislerin ailelerine ödediği 517 bin TL'lik tazminatı ödemesi için Çetin'e karşı icra takibi başlattı. Çetin, “Kimseye borcum yok” diyerek icra takibini durdurdu; ancak bir kısmını ödedi. Şirket, Çetin'in, kalan 282 bin TL'yi de ödemesi için dün dava açtı.



Hürriyet'in haberine göre, kaza 29 Ocak 2016 gecesi yaşandı. Kaza sonrası 0.90 promil alkollü olduğu belirlenen Çetin, polis memuru İsmet Fatih Alagöz'ün hayatını kaybetmesine, Emre Tetik'in de ağır yaralanmasına yol açtı. Kaza sonrası bir süre tutuklu kalan Çetin, yargılandığı davada 7 yıl 6 ay hapis cezası aldı.



İKİ AİLEYE 506 BİN TL



Çetin ile ilgili ceza davası yanı sıra bir de icra takiplerinin olduğu anlaşıldı. Çetin'in kullandığı lüks otomobilin sigortasını yapan şirket, Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası gereği, Alagöz'ün mirasçıları ile Tetik'in ailesine tazminat ödedi. Tetik'in ailesine 196 bin TL'lik ödeme 6 Ekim'de, Alagöz'ün mirasçılarına ise 310 bin TL'lik ödeme 10 Ekim 2016 günü yapıldı.



EMNİYETE DE ÖDEME YAPILDI



Şirket bu ödemelerden sonra 13 Ekim günü Rüzgâr Çetin'e karşı 506 bin 812 TL'lik icra takibi başlattı. Sigorta şirketi yine Çetin'e karşı geçen 24 Ocak'ta da 31 bin 626 liralık icra takibi başlattı. Bu tutarın da, büyük hasar gören emniyetin otomobili için olduğu öğrenildi.







kaynak:sözcü