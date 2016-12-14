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rüzgar çetin yeniden yargılanacak

RÜZGAR ÇETİN YENİDEN YARGILANACAK

Trafik kazasında polis memurunun ölümüne neden olan Rüzgar Çetin'in yeniden yargılanmasına karar verildi

Tarih : 14 Aralık 2016, 17:10
Puan Ver : Rüzgar Çetin Yeniden Yargılanacak(7/10)7


İstinaf Mahkemesi, yaptığı trafik kazasında bir polis memurunun ölümüne neden olduğu gerekçesiyle 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan Rüzgar Çetin'in yeniden yargılanmasını kararlaştırarak duruşma günü verdi.



 



kaynak:habertürk








Etiketler: Rüzgar  Çetin  Yeniden  Yargılanacak    haber

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