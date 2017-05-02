Rüzgâr Çetin, hakkındaki adli kontrol kararı kaldırılınca ABD'ye gitmek için başkonsolosluğa başvuru yaptı. Başkonsolosluk da mahkemeden bilgi aldı



Yol açtığı trafik kazasında bir polisin şehit olmasına yol açan Rüzgâr Çetin, hakkındaki adli kontrol kararının kaldırılması üzerine ABD Başkonsolosluğu'na başvurarak, yurtdışına çıkış talep etti. İstanbul Beşiktaş'ta bir polis memurunun şehit olması, birinin de ağır yaralanmasıyla sonuçlanan kazaya ilişkin tutuklu yargılanan Rüzgâr Çetin, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.



Çetin'in tutuklu kaldığı süre, aldığı ceza ve mağdurların şikâyetinden vazgeçmesini gerekçe gösteren mahkeme, oy çokluğuyla tahliyesine karar vermişti. İstanbul Cumhuriyet Savcısı da, Çetin'in toplanan delillere uygun olarak, üst sınırdan cezalandırılması istemiyle mahkemenin kararına itiraz etmişti. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 19. Ceza Dairesi'nde yapılan ilk duruşmada Rüzgâr Çetin 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.



Ceza Dairesi, ceza artırımının yanı sıra sanık hakkında konulan adli kontrol kararının kaldırılmasına ve ehliyetine de 2 yıl el konulmasına hükmetti. Bu gelişmenin ardından Rüzgâr Çetin, Amerika Başkonsolosluğu'na yurtdışına çıkma talebinde bulundu. Başkonsolosluk da, Çetin'in yargılandığı mahkemelerden bilgi talep etti. İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi ve İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi de Çetin hakkında bir yurtdışı yasağı olmadığı bilgisini verdi.







kaynak:hürriyet