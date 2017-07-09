RÜYALAR ŞEHRİ DUBAİ'NİN IŞILTILI YÜZÜNÜN ARKASINDA KÖLELİK SİSTEMİ YATIYOR
Işıltılı düşlerin şehri Dubai'nin karanlık yüzü görenleri dehşete düşürüyor. Rüyalar şehrinin perde arkasında tam anlamıyla kölelik zulmü hüküm sürüyor.
Işıltılı geceleri, gökdelenleri ve lüks yaşantısıyla rüya şehrini andıran Dubai'nin bir de gözlerden ırak karanlık yüzü var.
KÖLELİK SİTEMİ HAKİM
İşçi haklarının neredeyse hiçe sayıldığı Dubai'de çalışanlar kendi rızalarıyla işten çıkamyor veya iş değiştiremiyor. Tam anlamıyla kölelik sitemi hakim.
PATRONUNDAN KAÇMAK İÇİN BALKONDAN ATLAMAYA KALKTI
Ayrıca yabancı işçiler özllikle de kadın yabancı işçiler sık sık cinsel istismara maruz kalıyor. Hatta Filipinli bir kadın işçi patronundan kaçmak balkondan kendisini atmaya kalkmış, yaşanan olay dünyada gündem olmuştu.
Kaynak: haberinburada
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