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rusya'yla yeni dönemin ticarete etkisi izlenecek

RUSYA'YLA YENİ DÖNEMİN TİCARETE ETKİSİ İZLENECEK

Türkiye - Rusya ilişkilerinin normalleşme sürecine girmesi beklenirken iki ülke arasındaki ticaret de gündemin önemli başlıklarından olacak

Tarih : 28 Haziran 2016, 13:56
Puan Ver : Rusya'yla Yeni Dönemin Ticarete Etkisi İzlenecek(9/10)10


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e dün gönderdiği mektup sonrasında iki ülke arasında geçtiğimiz kasım ayından bu yana düşüş eğilimi gösteren ticari ilişkilerin normalleşme süreci sonrasında geleceği nokta büyük önem taşıyor.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Rusya Federal İstatistik Servisi (Rosstat) verilerinden derlenen bilgilere göre, geçtiğimiz yıl itibarıyla Rusya, Türkiye'nin ihracatında ikinci sırada bulunurken, ithalatında üçüncü sırada yer alıyordu.



2008 yılında toplam 38 milyar dolar seviyesinde bulunan Türkiye -Rusya dış ticaret hacmi, petrol fiyatlarındaki düşüşle birlikte Rus ekonomisinin resesyona girmesi sonucu 2015'te 23,3 milyar dolara gerilemişti.



Geçtiğimiz kasım ayında yaşanan uçak krizi sonrasında ise Rusya'nın Türkiye'ye yönelik bazı ekonomik yaptırımları devreye almasıyla iki ülke arasındaki dış ticaret hacmi biraz daha daraldı.



Bu yılın ilk dört ayında Türkiye'nin Rusya'ya ihracatı, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 61,5 azalarak 484,6 milyon dolara gerilerken, Türkiye'nin Rusya'ya başlıca ihracat kalemleri olan dokumacılık ürünleri, gıda, otomotiv sanayisi, kimyasallar, hazır giyim, elektrikli cihazlar ve madencilik ürünlerinin birçoğunun ihracat miktarında da önemli düşüşler görüldü.



Rusya, 1 Ocak 2016 tarihi itibarıyla Türkiye'den domates, portakal, elma, kayısı, lahana, tuz, brokoli, mandalina, salatalık, armut, kayısı, şeftali, erik, üzüm, çilek, kuru soğan, karanfil, tavuk ve hindi eti ithalatını yasaklama kararı almıştı.








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