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rusya'yla işbirliği yapmak istiyoruz

RUSYA'YLA İŞBİRLİĞİ YAPMAK İSTİYORUZ

ABD Dışişleri Bakanı Kerry, Suriye genelinde silahların susması için Rusya'nın işbirliğini talep ettiklerini söyledi.

Tarih : 02 Mayıs 2016, 16:43
Puan Ver : Rusya'yla İşbirliği Yapmak İstiyoruz(6/10)7


Suriye'deki ateşkes çabalarıyla ilgili temaslarda bulunmak üzere Cenevre'ye giden ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, ülkede üzerinde anlaşmaya varıldığı üzere silahların susması için Rusya'nın işbirliğini talep ettiklerini söyledi.



Kerry, Şam rejiminin de Rusya'ya kulak vermesi ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin taleplerini yerine getirmesi gerektiğini vurguladı.



ABD Dışişleri Bakanı, Cenevre'de BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura'nın yanı sıra, Suudi arabistan ve Ürdünlü mevkidaşlarıyla biraraya gelerek Suriye'deki son durumu değerlendirdi.








Etiketler: Rusya  Yla  İşbirliği  Yapmak  İstiyoruz    haber

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