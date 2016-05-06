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RUSYA'YI ŞOKE EDEN CİNAYETTE TÜYLER ÜRPERTEN İTİRAFLAR


RUSYA'YI ŞOKE EDEN CİNAYETTE TÜYLER ÜRPERTEN İTİRAFLAR
Tarih : 06 Mayıs 2016, 14:22
Puan Ver : Rusya'yı Şoke Eden Cinayette Tüyler Ürperten İtiraflar(6/10)4


Daily Mail'in haberine göre, 44 yaşındaki Sosina'nın oğlu Egor Sosin, annesinin içindeki şeytanı kovmak için bu cinayeti işlediğini söyledi.



"Annem benimle ilişkiye girmek istedi" iddiasında bulunan 19 yaşındaki Egor Sosin, Kazan kentindeki bir otel odasında işlediği korkunç cinayetin ardından şöyle konuştu: "Yaklaşık yarım saat boyunca boğdum. Öldüğünden emin olduktan sonra, üzerine oturup tüm gücümle yüzünü yumruklamaya başladım. En az 20 kere vurdum."



Daily Mail'in haberine göre, 44 yaşındaki Sosina'nın oğlu Egor Sosin, annesinin içindeki şeytanı kovmak için bu cinayeti işlediğini söyledi.



"Annem benimle ilişkiye girmek istedi" iddiasında bulunan 19 yaşındaki Egor Sosin, Kazan kentindeki bir otel odasında işlediği korkunç cinayetin ardından şöyle konuştu: "Yaklaşık yarım saat boyunca boğdum. Öldüğünden emin olduktan sonra, üzerine oturup tüm gücümle yüzünü yumruklamaya başladım. En az 20 kere vurdum."








Etiketler: Rusya    Şoke  Eden  Cinayette  Tüyler  Ürperten  İtiraflar    haber

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