RUSYA'YI ŞOKE EDEN CİNAYETTE TÜYLER ÜRPERTEN İTİRAFLAR
Daily Mail'in haberine göre, 44 yaşındaki Sosina'nın oğlu Egor Sosin, annesinin içindeki şeytanı kovmak için bu cinayeti işlediğini söyledi.
"Annem benimle ilişkiye girmek istedi" iddiasında bulunan 19 yaşındaki Egor Sosin, Kazan kentindeki bir otel odasında işlediği korkunç cinayetin ardından şöyle konuştu: "Yaklaşık yarım saat boyunca boğdum. Öldüğünden emin olduktan sonra, üzerine oturup tüm gücümle yüzünü yumruklamaya başladım. En az 20 kere vurdum."
Daily Mail'in haberine göre, 44 yaşındaki Sosina'nın oğlu Egor Sosin, annesinin içindeki şeytanı kovmak için bu cinayeti işlediğini söyledi.
"Annem benimle ilişkiye girmek istedi" iddiasında bulunan 19 yaşındaki Egor Sosin, Kazan kentindeki bir otel odasında işlediği korkunç cinayetin ardından şöyle konuştu: "Yaklaşık yarım saat boyunca boğdum. Öldüğünden emin olduktan sonra, üzerine oturup tüm gücümle yüzünü yumruklamaya başladım. En az 20 kere vurdum."
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