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rusya'yı sarsan esrarengiz ölüm...

RUSYA'YI SARSAN ESRARENGİZ ÖLÜM...

Rusya'nın kozmik ismi yaşamını yitirdi...

Tarih : 05 Ocak 2016, 09:10
Puan Ver : Rusya'yı Sarsan Esrarengiz Ölüm...(10/10)9


Rus istihbaratının önemli isimlerinden GRU Başkanı İgor Sergun'un öldüğü açıklandı.

 

Kısa adı GRU olan Rus Askeri İstihbarat Teşkilatı'nın Başkanı İgor Sergun, ani bir şekilde hayatını kaybetti.  59 yaşında olan Sergun'un 3 Ocak'ta hayatını kaybettiği bildirildi. GRU başkanının neden öldüğü ise henüz açıklanmadı.

 

İgor Sergun, Putin'e en yakın isimlerden birisi olarak biliniyordu.

 

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Rusya Başbakan Yardımcısı Dmitri Rogozin, Sergun'un ailesine ve yakınlarına taziyede bulundu.








Etiketler: Rusya    Sarsan  Esrarengiz  Ölüm    haber

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