Referandum Takvimi Netleşiyor
Şikayetlerle Birlikte, Büyük Haksızlık Da Ortaya Çıktı!
Mutluluk Kaynağı Çikolata
'ısırma' Polemiğinde Yeni Perde!
Cuma Sert Düşen Dolar Bugün...
Galatasaray'da 741 Km'lik Çile!
Trump'tan Brexit Yorumu
Deaş, Fetö'nün Okulunu Korumaya Aldı
Kktc'de Fetö Operasyonu: 9 Albay Gözaltına Alındı
Zeytinburnu'da Bina Çöktü : 2 Ölü
Soba Gazı Zehirlenmesi: 4'ü Çocuk 12 Yaralı
Dassault SystèMes Ve Htc Sanal Gerçeklik İşbirliği
Fitbit, Orta Seviyede Lüks Akıllı Saatler Çıkarmayı Düşünüyor
Ne Kadar Galaxy Note 7 Kaldı?
Tesla Apple'ın En Önemli Uzmanlarından Birini Bünyesine Kattı
Sony Ces'te Ses Ve Ev Sineması Ürünlerini Tanıttı
Çanakkale'de Korkutan Deprem
Cezaevi İsyanında 10 Kişi Öldü
Sancaktepe'de İki Otomobil Alev Alev Yandı
Ab'ye Son Bir Teklif Sunacağız

rusya'ya yönelik yaptırımlarla ilgili flaş açıklama

RUSYA'YA YÖNELİK YAPTIRIMLARLA İLGİLİ FLAŞ AÇIKLAMA

ABD Başkanlığına seçilen Trump: İyi geçinirseniz ve Rusya bize gerçekten yardımcı olursa neden iyi şeyler yapan birisine yaptırım uygulayasınız?

Tarih : 14 Ocak 2017, 09:11
Puan Ver : Rusya'ya Yönelik Yaptırımlarla İlgili Flaş Açıklama(5/10)7


ABD Başkanlığına seçilen Donald Trump, Rusya ile iyi ilişkiler kurulduğu takdirde Moskova'ya yönelik yaptırımların kaldırılabileceğini söyledi.



Trump, Wall Street Journal gazetesine verdiği mülakatta, ABD'nin Rusya ve Çin'le kuracağı ilişkiler hakkında açıklamalarda bulundu.



Başkanlık görevini 20 Ocak'ta Barack Obama'dan devraldıktan sonra ABD'nin Rusya'ya uyguladığı yaptırımları bir süre devam ettireceğini belirten Trump, Moskova ile iyi ilişkiler geliştirilirse yaptırımların kaldırılabileceğini dile getirdi.



Trump, "İyi geçinirseniz ve Rusya bize gerçekten yardımcı olursa neden iyi şeyler yapan birisine yaptırım uygulayasınız?" dedi.



"ÇİN İLE HER ŞEYİ MÜZAKERE EDEBİLİRİZ"



Tayvan'ı Çin'in bir parçası olarak kabul eden ABD'nin "Tek Çin" politikasına ilişkin de değerlendirmede bulunan Trump, Çin ile her şeyi müzakere edebileceklerini bildirdi.



Donald Trump, Çin'in ticari uygulamalarında bir değişiklik olmazsa "Tek Çin" politikasına bağlı kalmayabileceğini sözlerine ekledi.



ABD'nin 1979 yılında Tayvan ile diplomatik ilişkilerini kesmesinden bu yana başkan seçilmesinin ardından Trump'ın ilk kez Tayvan lideri Tsai Ing-wen ile telefon görüşmesi yapması, Çin'de endişeye neden olmuştu.



 



kaynak:habertürk








Etiketler: Rusya  Ya  Yönelik  Yaptırımlarla  İlgili  Flaş  Açıklama    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER